Die Fernsehkollegen trauern! Erst vor wenigen Wochen starb die britische Love Island-Teilnehmerin Sophie Gradon. Sie wurde leblos in ihrem Haus gefunden, die Todesursache ist bislang noch ungeklärt. Fünf Tage nach ihrer Beerdigung folgte die nächste erschütternde Nachricht: Sophies Liebster Aaron Armstrong (25) ist ebenfalls verstorben. Der Verlust erschüttert nicht nur seine Familie, sondern auch viele seiner Promi-Bekanntschaften – sie gedenken ihrem Freund jetzt im Netz.

"Es ist so traurig, die Nachrichten über Sophies Freund Aaron zu hören. Ich hoffe, ihr beiden seid jetzt zusammen da oben und ruht in Frieden", schreibt die britische Reality-TV-Darstellerin Georgia Kousoulou auf Twitter. Amber Davies, die wie Sophie durch die Kuppelshow "Love Island" berühmt wurde, ist ebenfalls bestürzt über Aarons Todesmeldung: "Furchtbare Neuigkeiten. Ich denke an Aaron Armstrongs Familie." Die Fernsehmoderatorin Maya Jama kommt in ihrem Social-Media-Post auf eine Spekulation zu sprechen, die Aarons Tod wie ein Schatten umkreist: "Es ist herzzerreißend zu hören, dass sich Sophie Gradons Freund das Leben genommen hat, wenige Wochen, nachdem seine Freundin gestorben ist."

Aarons offizielle Todesursache steht noch nicht fest, doch aufgrund zahlreicher schmerzerfüllter Instagram-Posts, die er kurz vor seinem Ableben verfasst hat, denken viele, dass er seinem Leben selbst ein Ende bereitet habe. Außerdem machte der 25-Jährige erst kürzlich seine Depressionen im Web öffentlich: "Ich habe vor vier Jahren versucht, mir das Leben zu nehmen und wurde von meinem Bruder gefunden."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / amb_d Amber Davies, "Love Island"-Siegerin 2017

Instagram / aarona619 Sophie Gradon und Aaron Armstrong

Instagram / aarona619 Aaron Armstrong



