Die fünfjährige Selena Gomez (25) wusste schon ganz genau, was sie will. Das zeigt Mama Mandy Teefey (42) mit einem Throwback-Video via Instagram. Dazu schreibt sie: "Meine freche, unabhängige Chefin, niedlicher und riesiger Teil meines Herzens, meine erstgeborene Liebe." Sollte Sel also tatsächlich unter einem gebrochenen Herzen leiden, weil Ex Justin Bieber (24) Model Hailey Baldwin (21) heiratet, wird das bei so viel Mutterliebe bestimmt bald wieder geheilt sein.

