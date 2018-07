Es sieht wohl ganz danach aus, als würden sich Schauspielerin Amber Heard (32) und Kunsthändler Vito Schnabel (31) nun endlich öffentlich zu ihrer Liebe bekennen! Seit geraumer Zeit schon wird den beiden eine Liaison nachgesagt, zumal sie sich auf Paparazzifotos immer wieder gemeinsam zeigen. Aktuell scheint sich der lang gehegte Verdacht zu bestätigen: Jetzt sind die ersten Knutsch-Pics des verliebten Pärchens aufgetaucht!

Diese Woche wurden die zwei Turteltauben gleich mehrmals dabei beobachtet, wie sie sich küssten. Wie Just Jared berichtet, zeigen die neuesten Fotos Amber und Vito knutschend vor einem Hotel in London. Daher dürften nunmehr keine Zweifel daran bestehen, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind – auch wenn die gebürtige Texanerin und der New Yorker Kunstexperte bisher noch nicht offiziell dazu Stellung nahmen. Seit zwei Monaten brodelt die Gerüchteküche nun bereits: Anfang Mai wurden die beiden das allererste Mal zusammen gesichtet – in New York, auf dem Rücksitz eines schwarzen SUVs.

Die mediale Aufmerksamkeit ist für das Paar nichts Ungewöhnliches. Schließlich war Vito Schnabel drei Jahre lang mit dem deutschen Supermodel Heidi Klum (45) liiert. Amber Heard ist die Ex-Frau von Johnny Depp (55), landete in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder wegen ihrer Bisexualität in den Schlagzeilen.

Angela Weiss/AFP/Getty Images Amber Heard bei denn CFDA Fashion Awards

WENN Vito Schnabel und Amber Heard beim Wimbledon-Tennisturnier

Eugene Gologursky / Getty Images Kunsthändler Vito Schnabel

