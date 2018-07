Monica Ivancans (41) Mannschaft steht im Finale der WM! Das Model war vermutlich schon von Anfang an ein echter Kroatien-Fan. Schließlich ist die Ex-Bachelorette die Tochter kroatischer Eltern. Im Halbfinalspiel gegen England erzielten Monicas Landsmänner nun den entscheidenden Siegestreffer in der Verlängerung – und sorgten damit für einen lautstarken Freudentaumel bei der Schönheit. Mit einem witzigen Instagram-Posting steckte die Blondine ihre Follower mit ihrer Fußball-Euphorie an!

