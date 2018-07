Eigentlich sollte Justin Bieber (24) gerade Luftsprünge vor Freude machen: Der Sänger hat sich erst vor wenigen Tagen mit seiner On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21) verlobt. Kurz darauf gestand der Biebs seiner hübschen Modelfreundin seine Gefühle in einem romantischen Post im Netz. Ziehen jetzt schon wieder dunkle Wolken am Liebeshimmel auf? Justin wurde völlig fertig und den Tränen nahe in New York erwischt!

Erst am Dienstag waren Justin und Hailey von ihrem Verlobungstrip auf den Bahamas zurück in amerikanische Metropole gekommen – und strahlten dabei um die Wette. Das hat sich zumindest bei dem Popstar geändert: Eine Paparazzi-Aufnahme zeigt Justin extrem aufgelöst bei einem Telefonat. Der 24-Jährige sitzt in dem Video, das TMZ vorliegt, auf einer kleinen Mauer, die direkt vor Haileys Appartment in Brooklyn sein soll. Während des Gesprächs fasst sich Justin immer wieder ins Gesicht, verdeckt dabei seine Augen und schaut traurig auf sein Smartphone. Mit wem der "Sorry"-Interpret gesprochen hat, ist nicht bekannt.

Ob seine Ex-Freundin Selena Gomez (25) am anderen Ende der Leitung war? Mit der Sängerin bandelte der Kanadier Anfang des Jahres nach einer längeren Beziehungspause wieder an – die Liebe zerbrach nach nur wenigen Wochen. Ein Insider behauptete vor Kurzem, dass Justin Sel mit Anrufen bombardiere, ein anderer Informant hingegen stellte klar, dass zwischen dem ehemaligen Traumpaar seit der Trennung Funkstille herrsche. Was meint ihr: Hat Justin mit Sel telefoniert? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York City

Anzeige

Media-Mode / Splash News Justin Bieber mit Brille und Dreitagebart in Sydney

Anzeige

Splash News Selena Gomez unterwegs in Newport Beach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de