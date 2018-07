Was hat Camila Cabello (21) zu verheimlichen? Für die Sängerin läuft es aktuell richtig rund: Seit mittlerweile einem Jahr ist die Brünette musikalisch solo unterwegs und stürmt auch hierzulande die Charts mit Songs wie "Havana" und "Never Be The Same". Kürzlich wurde sie außerdem als Opening-Act für Taylor Swifts (28) "Reputation Tour" auserkoren. Obwohl Camila damit karrieretechnisch schon absolut auf der Überholspur ist, scheint sie noch eine weitere großartige Ankündigung in petto zu haben!

Diesen Eindruck erweckte sie zumindest mit ihrem neuesten Twitter-Posting, das die Fans wild spekulieren lässt. "Ich habe ein Geheimnis und kann es kaum abwarten, es zu verraten", schrieb die Musikerin schlicht und einfach. "Wirklich? Wie lange müssen wir warten?", fragten daraufhin einige User, andere begannen bereits mit dem Rätselraten. "Bringst du eine neue Single heraus?", "Gibt es neue Tourdaten?", "Bist du schwanger?", schrieben die Fans und posteten auch witzig gemeinte Lösungsvorschläge: "Du machst ein Projekt mit Ariana (25)?" oder "Ariana heiratet dich anstatt Pete (24)!"

Mit letzterer Äußerung spielen die Supporter darauf an, dass Ariana Grande sich kürzlich von ihrer BFF Camila spaßhaft die Erlaubnis für ihre Verlobung mit Pete Davidson holen wollte. Vor einigen Jahren alberten die zwei Girls gerne herum – und behaupteten das eine oder andere Mal, miteinander verheiratet zu sein. Vielleicht versteckt sich hinter Camilas Mystery-Beitrag ja tatsächlich etwas, das eher mit Arianas anstehender Hochzeit als mit ihrer eigenen Karriere zu tun hat. Wann Camila die Heimlichtuerei beenden wird, verriet sie bislang nicht.

Nicholas Hunt/ Getty Images Camila Cabello bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / camila_cabello Ariana Grande und Camila Cabello

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de