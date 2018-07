Erst vor wenigen Tagen schockten Cheryl Cole (35) und Liam Payne (24) ihre Fans mit der Nachricht: Die beiden sind kein Paar mehr! Trotz anhaltender Trennungsgerüchte hätte damit wohl kaum jemand gerechnet. Immerhin wollte sich der Ex-One Direction-Star vor knapp zwei Wochen in einem Restaurant noch mit dem Ex-Mann seiner Partnerin anlegen. Der Grund: Angeblich habe Jean-Bernard Fernandez-Versini, wie der Ex der Sängerin heißt, sie während ihrer Ehe nicht besonders gut behandelt. Auf eine Schlägerei mit dem Musiker wollte sich der Gastronom zwar nicht einlassen: Dafür verpasste er Liam nun aber eine verbale Ohrfeige!

Gegenüber der britischen Zeitschrift The Sun soll ein Freund von Jean-Bernard jetzt verraten haben, wie der Franzose wirklich über den Sänger denkt: "Er hat Jean provoziert, aber Jean wollte sich nicht mit einem 'kleinen, 24-jährigen Jungen' anlegen", wird der 37-Jährige von seinem Kumpel zitiert. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung hätte Liam aber ohnehin keine Chance gegen Jean-Bernard gehabt, so der Insider weiter: "Jean-Bernard ist ziemlich fit und trainiert die ganze Zeit. Er wollte keine Szene machen und ist deshalb einfach gegangen." Allerdings beziehe sich die Bemerkung "kleiner Junge" auch nicht auf Liams äußere Erscheinung, sondern auf sein Alter, versuchte die Quelle zu beschwichtigen.

Ob bei dem Streit vielleicht auch Eifersucht mit im Spiel war? Schließlich scheint Jean-Bernard keinen Hehl daraus zu machen, dass er seine Ex-Frau sofort zurücknehmen würde. "Wenn Cheryl zurück in sein Leben käme, würde er ihrer Beziehung eine neue Chance geben", ließ der Insider verlauten. Der Beziehung zwischen Liam und seiner Verflossenen habe er hingegen nie eine Chance gegeben: "Jean wusste immer, dass das zwischen Cheryl und Liam nicht halten würde – sie ist zehn Jahre älter." Er selbst war zwischen 2014 und 2016 mit der Musikerin verheiratet.

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne in Mayfair, London

WENN.com Liam Payne bei der BBC Radio One Live Lounge 2018 in London

Hewitt / Splash News Cheryl Cole und Jean-Bernard Fernandez-Versini

