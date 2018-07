Und plötzlich blinkt es an Baby Stormis süßen Ohrläppchen! Mit gerade einmal fünf Monaten bekam das Töchterchen von Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26) nun den ersten Ohrschmuck verpasst. Schon als Khloe Kardashian (34) diesen Schritt bei ihrem Sprössling True wagte, hagelte es Kritik – eine Erfahrung, die die Unternehmerin mit Sarah Harrison (27) teilt. Die Influencerin und ihr Ehemann Dominic Harrison (27) hatten bereits im Voraus geahnt, dass die Ohrlöcher einen Shitstorm nach sich ziehen könnten. Doch von User-Kommentaren lässt sich das Powerpaar nicht beeindrucken, wie Sarah im Promiflash-Interview verriet. "Uns war klar, dass ungefähr 70 Prozent das nicht so toll finden. Aber wir wollten das so und deswegen machen wir das einfach." Genau so wird wohl auch Mega-Unternehmerin Kylie denken, falls ihr Beauty-Vorgehen für Unmut sorgt...

