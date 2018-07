Das Finale der diesjährigen Fußball-WM rückt immer näher! Am Sonntag werden sich Frankreich und Kroatien auf dem Rasen gegenüberstehen und um den Pokal kämpfen. Vor genau vier Jahren erlebte die Deutsche Fußballnationalmannschaft ihren großen Moment. Am 13. Juli 2014 spielte Deutschland im WM-Finale in Rio de Janeiro gegen Argentinien – und gewann in der 113. Minute dank Helden-Kicker Mario Götze (26). Das Last-Minute-1:0 ist in die Geschichte des deutschen Fußballs eingegangen – und noch ist Deutschland amtierender Weltmeister.

Mario versetzte die deutschen Fußball-Fans in Freudentaumel, als er gerade noch rechtzeitig das entscheidende Siegtor gegen die Argentinier schoss. Damit machte er Deutschland zum vierten Mal zum Fußballweltmeister. Erst in der 88. Minute wurde der damals 22-Jährige für Miroslav Klose (40) eingewechselt – eine Entscheidung, die sich nur wenige Minuten später auszahlen sollte.

Bei der diesjährigen WM war Mario zwar nicht mit dabei – die freudvollen Bilder nach dem glorreichen Sieg in Brasilien dürften aber ohnehin das Highlight seiner Karriere sein und den Fans der deutschen Nationalelf noch sehr lange im Gedächtnis bleiben.

FABRIZIO BENSCH/AFP/Getty Images André Schürrle, Mario Götze und Thomas Müller im WM-Finale 2014

Anzeige

Matthias Hangst / Staff / Getty Images Die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien

Anzeige

Adrian Dennis / Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lionel Messi nach dem WM-Finale 2014 in Rio

Anzeige

Adrian Dennis / Getty Images Miroslav Klose, Philipp Lahm, Eric Durm und Bastian Schweinsteiger nach dem WM-Sieg 2014

WENN Mario Götze bei der Fußball-WM 2014

WENN Offizielles Siegerfoto der DFB-Elf bei der WM 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de