Thomas Hayo ist mächtig stolz auf seine Schützlinge! Für die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen war die Berlin Fashion Week das erste große Mode-Event ihrer Karriere. Ihr einstiger Mentor und Coach verfolgt den Werdegang der Girls und ist überzeugt, dass sie sich gut geschlagen und seit der Show große Fortschritte gemacht haben. "Vor allem die (Kandidatinnen, d. Red.) haben sich ja total weiterentwickelt, auch in Sachen Persönlichkeit. Wie die so einen roten Teppich meistern, (...) wie die kommunizieren – das ist schön zu sehen", schwärmte der Art Director im Promiflash-Interview bei der Michalsky StyleNite.

