Liegt hier Liebe in der Luft? Kelly Rutherford (49) hat keine leichten Jahre hinter sich. Während sie mit Gossip Girl große berufliche Erfolge feiern konnte, glich ihr Privatleben einem Scherbenhaufen: Sorgerechtsstreit um ihre zwei Kinder Hermés (11) und Helena (9), Privatinsolvenz und Trennungen. Kein Wunder, dass diese schwere Zeit nicht spurlos an dem US-Star vorbeiging. Zum Lächeln war der Schauspielerin lange nicht mehr zumute – bis jetzt.

Strahlend und superstylish wurde die zweifache Mutter vor wenigen Tagen in Mailand gesichtet. Ob ihre männliche Begleitung der Grund für ihr Dauergrinsen ist? Der "Mystery Man" wurde bereits mehrfach an Kellys Seite gesichtet. Zuletzt sind die beiden Anfang Mai in New York auf dem Weg zum Dinner von einer Horde Paparazzi überrascht worden. Einige Wochen später schlenderte die Blondine mit dem Unbekannten nun sehr vertraut durch die italienische Modemetropole.

Ob die beiden ein Liebespaar sind oder nicht, ist nicht bekannt. Vor rund einem Jahr turtelte die ehemalige Melrose Place-Darstellerin noch mit dem zehn Jahre jüngeren Modedesigner Jeff Garner (39). Von einer Trennung wurde in der US-Presse zwar nicht berichtet, allerdings hat man die beiden seither auch nicht mehr gemeinsam gesehen. Könnte also gut sein, dass der Mann, neben dem Kelly aktuell kaum aus dem Strahlen herauskommt, ihr Neuer ist. Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Splash News Kelly Rutherford in Mailand

Splash News Kelly Rutherford und ein Unbekannter in New York

Neilson Barnard/Getty Images for Princess Grace Foundation - USA Modedesigner Jeff Garner in New York im Juli 2017

