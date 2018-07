Am 17. September werden wieder die Emmy Awards in Hollywood verliehen. Sie gelten in den USA neben dem Oscar als bedeutendste Preise der Filmindustrie und ehren jedes Jahr die beliebtesten US-Fernsehserien. Am vergangenen Donnerstag wurden die Nominierten für die bevorstehende Zeremonie bekannt gegeben, doch der Academy of Television Arts & Sciences ist in diesem Jahr ein Fehler unterlaufen. Das Komitee vergaß doch glatt die Serie The Big Bang Theory!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, habe die Academy die Show versehentlich in der Kategorie "Beste Regie in einer Comedyserie" ausgelassen. Nach diesem Fauxpas kam es allerdings umgehend zu einer Nachnominierung der kultigen Sendung rund um die beliebten Nerds. Ins Rennen geht nun das von Mark Cendrowski inszenierte Finale der elften Staffel. Damit konkurriert der Regisseur mit Produktionen wie "Silicon Valley", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Glow", "Barry" und "Atlanta".

Zu dieser siebten Nominierung kam es, weil die Verantwortlichen erst kürzlich eine Sonderregel eingeführt hatten. Ab sofort müssen in der oben genannten Kategorie immer mindestens eine Single-Camera-Show (Anmerk. d. Red.: Die Serie wird mit einer einzigen Kamera gedreht) und eine Multi-Camera-Show (Anmerk. d. Red.: Die Serie wird mit mehreren Kameras gedreht) vertreten sein. Vor der Nachnominierung von "The Big Bang Theory" gingen jedoch sechs Single-Camera-Shows ins Rennen – die US-Sitcom erfüllt die Regel der einzigen Multi-Camera-Show und hat sich damit eine Quotennominierung gesichert.

