Bei ihnen geht jetzt alles Schlag auf Schlag! Vor einer Woche haben sich Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) verlobt. Dieser Liebesknaller kam für viele Fans der beiden Stars ziemlich überraschend, immerhin war der Sänger noch bis vor vier Monaten mit Selena Gomez (25) zusammen. Jetzt will er angeblich mit seiner Verlobten das Gesamtpaket: eine große Familie. Laut Angaben eines Insiders möchte Justin am liebsten sofort Kinder mit Hailey bekommen!

Wie eine Quelle dem Magazin Hollywood Life verriet, fühle sich bei den Verliebten einfach alles perfekt an: "Justin liebt es, dass er und Hailey ähnliche spirituelle Werte, Träume für eine Familie und gemeinsame Zukunftspläne teilen." Die Turteltauben verspüren offenbar eine unglaubliche Anziehungskraft, wie der Insider weiter zu berichten wusste: "Er kann seine Hände nicht von ihr lassen und kann es kaum erwarten, mit Hailey Babys zu bekommen." Justin wünsche sich mindestens einen Jungen und ein Mädchen.

Seit der Verlobung sei das Pärchen unzertrennlich und habe fast jeden Moment zusammen verbracht, teilte der Informant außerdem mit. Am Donnerstag hatte es jedoch den Anschein, als würden die ersten Gewitterwolken über dem Couple schweben. Total aufgelöst erwischten Paparazzi Justin an seinem Handy. Einen Tag später wurden die baldigen Eheleute aber wieder glücklich in New York gesichtet.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

