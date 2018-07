Hach ja... das Leben der Superreichen! US-Megastar und Vielverdiener Justin Bieber (24) wird heiraten. Was vor Kurzem noch nach einer On-Off-Beziehung aussah, brachte der Sänger kürzlich unter Dach und Fach. Er machte Model Hailey Baldwin (21) einen Antrag. Den fetten Verlobungsring zum Kniefall kennt die Öffentlichkeit bereits. Nun kommt ein weiteres Schmuckstück hinzu, mit dem die beiden ihre Liebe besiegeln: Uhren der Sorte Bling-Bling – jeweils im Werte eines Eigenheims!

In seiner Instagram-Story präsentierte der verliebte Justin nun die teuren Teile. Das Bild zeigt seinen Arm ganz dicht an dem seiner Liebsten, beide mit einem funkelnden Zeitzähler besetzt. "Ich und Bae", schreibt er zu dem Schnappschuss. Was der Biebs nicht verrät, ist, wie viel er und Hailey für die Uhren der Marke Audemars Piguet auf den Tisch des Juweliers gelegt haben. Laut Cosmopolitan sind sie jeweils 140.000 US-Dollar (rund 119.663 Euro) wert.

Justin zeigt sich seit seiner Verlobung so offen wie nie. Er widmete seiner zukünftigen Ehefrau nicht nur ungewohnt emotionale Zeilen auf Instagram. Der Mädchenschwarm teilte sogar ein intimes Knutsch-Pic im Pool mit seinen Followern. Was sagt ihr zu seiner neuen Offenheit? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / justinbieber Justin Biebers und Hailey Baldwins Uhren zur Verlobung

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

