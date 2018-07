Seit vergangenen Montag ist der Promi-Kampf im vollen Gange! Die dritte Staffel von Das Sommerhaus der Stars startete mit vielen Tränen, hitzigen Gesprächen und jeder Menge Zoff unter den Mitbewohner. Malle-Star Jens Büchner (48), Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) und Co. fuhren die Krallen aus. Ob die knallharten und bisher geheimen Verträge die gereizte Stimmung auf die Spitze getrieben haben? An diese Dinge müssen sich die Kandidaten halten!

Wie Bild erfahren haben will, haben die Sternchen nicht nur zugestimmt, in jedem Raum – auch im Badezimmer – für 24 Stunden am Tag gefilmt zu werden, sie müssen dabei auch noch ein Mikrofon am Körper tragen. Das kleine Lauschgerät dürfe dabei nicht zugehalten werden – schließlich wollen die Zuschauer alles mitbekommen. Während Alkohol und Zigaretten kein Problem für den Sender darstellen, müssen die VIP-WG-Bewohner auf illegale Drogen verzichten. Vor ihrem Einzug in die videoüberwachte Villa mussten sich alle, laut des Boulevardmagazins, beim Arzt untersuchen lassen: Ansteckende Krankheiten sollen anscheinend keinen Weg ins rustikale Haus finden.

Ähnliche Reality-Formate seien für die acht Paare für anderthalb Monate nach der Ausstrahlung untersagt. Mit ihrer Unterschrift hätten sich Patricia Blanco (47) und der Rest außerdem dazu verpflichtet, keine Geheimnisse während der Show auf ihren Social-Media-Kanälen oder in Interviews auszuplappern. Die Zimmer-Regel dürfte bei vielen für Zornfalten gesorgt haben: Die Produktion entscheidet offenbar, welche Teilnehmer in einem Raum schlummern dürfen. Aber nicht nur da hat RTL seine Finger im Spiel. Auch die Looks für die Challenges müssen vorher angeblich abgesprochen werden – das dürfte wahrscheinlich besonders Micaela, die für freizügige Outfits bekannt ist, ein Dorn im Auge sein.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2018

Anzeige

MG RTL D Nico Gollnick und Patricia Blanco im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Felix Steiner und Micaela Schäfer im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de