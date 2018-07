Was geht denn bei Philipp Stehler (30) und Carina Spack? Bei Bachelor in Paradise suchte der Fitness-Liebhaber in der vergangenen Staffel nach der großen Liebe. Auswahl gab es reichlich – am Ende musste er sich zwischen Pamela Gil Marta und Carina entscheiden. Obwohl die letzte Folge eine pikante Szene zwischen der Blondine und Phil zeigte, in der die beiden sich zu einem mysteriösen Treffen abseits der Kameras verabredeten, ging die Final-Rose an Pam. Den argen Korb scheint Carina mittlerweile mehr als nur verarbeitet zu haben – jetzt verbrachten die Ex-Flirtpartner einen offenbar ziemlich lustigen Abend miteinander!

Philipp als echter Sportfanatiker war am Wochenende auf dem Worldfitness Day vertreten. In seiner Instagram-Story ließ er auch seine Follower am Besuch teilhaben – und verriet schnell, dass sich das Event zu einem kleinen "Bachelor in Paradise"-Ehemaligen-Treffen entwickelt hatte. Mit Evelyn Burdecki, Domenico De Cicco, Annika Körner und Carina verspeiste Phil sein Abendessen, bei dem auffiel, dass sich Phil mit seiner Fast-Flamme anscheinend wieder prächtig versteht. "Jetzt klaut die mein Essen", scherzte Phil in einem Clip und filmte Carina beim Schlemmen eines Pizzastücks. In einem weiteren Video sah man die Ex-Bachelor-Lady sogar neben dem ehemaligen Polizisten sitzen. Nur von einer fehlte jede Spur: Nach Philipps Herzdame Pam suchte man vergeblich!

Auf der Berliner Fashion Week sagte Philipp kürzlich im Promiflash-Interview, dass es nie direkt zu einem klärenden Gespräch zwischen Carina, Pam und ihm gekommen sei: "Wir sind jetzt nicht so, dass wir uns alle an einen Tisch gesetzt und geredet haben, nein. Aber ich glaube, anhand von Reaktionen oder Interviews, dass das schon alles geklärt ist." Dieses Zusammentreffen dürfte also beweisen: Ein Problem gibt es zwischen diesen beiden wohl nicht!

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Instagram / carina_spack Carina Spack, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

