Luce tanzt vor Freude! Die Tochter von Nevio Passaro (38) feiert die neue, deutschsprachige Musik ihres Papas. Das Album "Nordsüdlich von hier" und der Song "Alles in allem" sind endlich im Handel erhältlich. Das Lied entstand als echtes Gemeinschaftsprojekt – die italienische Großfamilie des Sängers wirkte am Video mit, Luce übernahm ebenfalls eine Hauptrolle und der Song selbst wurde an Nevios Geburtstag aus der Wiege gehoben, wie er Promiflash verriet: "Das Lied lebt einfach von seiner Leichtigkeit und Spontanität. Und ich denke, das hört man auch."

