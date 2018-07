Was für ein glückliches Jahr für die britischen Royals! Nach der Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) im Mai steht nun schon die nächste Trauung an: Nach sechs Jahren Beziehung wollen sich auch Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank das Jawort geben. Neben den Blumenkindern aus den eigenen königlichen Reihen soll die Tochter eines bürgerlichen Promis beim Streuen helfen.

Am 12. Oktober ist es endlich so weit: Prinz Andrews (58) Tochter und ihr Jack gehen in der St. George's Chapel in Windsor den Bund der Ehe ein. Laut Hello! werde sich ein besonderer Gast unter die Streu-Engel mischen: Theodora Rose Williams (5), die Tochter von Robbie Williams (44) und Ayda Field (39), soll das Brautpaar auf dem Weg zum Traualtar begleiten. Immerhin seien die Pärchen schon seit fünf Jahren eng befreundet.

In puncto Blumenkinder seien Eugenie und Jack auch innerhalb der Royal Family fündig geworden. Neben Theodora werden wohl Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) den Weg mit Blütenblättern schmücken. Immerhin haben sie darin bei der Hochzeit von Pippa Middleton (34) und James Matthews (42) schon Erfahrung gesammelt und waren ein Jahr später Pageboy und Flower Girl für Herzogin Meghan und Prinz Harry. Auch Maud Windsor, Tochter von Lord Frederique Windsor, soll einen Auftritt als Blumenmädchen haben. Prinzessin Beatrice (29), Eugenies ältere Schwester, sei derweil als Trauzeugin eingeplant.

AKM-GSI / Splash News Ayda Field, Robbie Williams und ihre Tochter Theodora Rose Williams

Anzeige

WENN.com Prinz George und Prinzessin Charlotte bei Pippa Middletons Hochzeit

Anzeige

Stuart C. Wilson / Getty Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de