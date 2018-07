Da ist aber jemand ganz schön gewachsen! Vor sieben Monaten werden Hanna Weig und ihr Verlobter, GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31), zum ersten Mal Eltern. Nachdem die Geburt alles andere als leicht gewesen war und die 22-Jährige kurz nach der Entbindung sogar auf der Intensivstation gelegen hatte, genießt die junge Mutter die Zeit mit ihrem Töchterchen nun umso mehr. Des Öfteren teilt die Wahlberlinerin zuckersüße Einblicke aus ihrem Familienleben – und auf einem Pic wird jetzt deutlich: die sieben Monate alte Delia hat einen riesen Schuss gemacht!

"Du machst mich zum glücklichsten Menschen, mein kleiner Schatz", hielt die stolze Mama auf ihrem Instagram-Profil fest und teilte dazu einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Wonneproppen. Die liebevollen Worte wurden allerdings glatt zur Nebensache, denn die Follower hatten nur Augen für die kleine Delia, die mächtig gewachsen ist. "Richtig süß und es ist so schön zu sehen, dass sie sich so toll entwickelt" und "Wie groß sie einfach schon geworden ist", stellten zwei User erstaunt fest. Andere wiederum waren ganz fasziniert, wie ähnlich die Strahlemaus ihrem Papa Jörn sieht.

Delia entwickelt sich prächtig, wie Hanna regelmäßig in kurzen Baby-Updates in ihrer Story festhält. Schon seit mehreren Monaten wird der Spross nicht mehr gestillt, bekommt mittags sogar schon seinen ersten Brei. Außerdem schläft Delia mittlerweile mittlerweile durch – und das wie eine ganz Große in ihrem eigenen Bettchen, in ihrem eigenen Zimmer!

Instagram / hannaweig Hanna Weig mit Töchterchen Delia

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig mit Baby Delia auf Mallorca

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig mit Töchterchen Delia

