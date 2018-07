Damit hat er sich vielleicht keinen Gefallen getan! Justin Timberlake (37) gab am Mittwochabend ein Konzert in London, während zeitgleich das englische Fußballteam im WM-Halbfinale spielte. Daher strich der Musiker seine Vorband aus dem Programm und veranstaltete stattdessen ein Public Viewing-Event. Doch England verlor das Spiel gegen die kroatische Nationalmannschaft – und die angespannte Stimmung während der Partie war in JTs Instagram-Story deutlich zu sehen. In richtiger Party-Laune werden die Anhänger des Popstars nach dem WM-Aus vermutlich nicht gewesen sein.

