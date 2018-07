Bald ist es so weit bei Bibi Heinicke (25): Anfang Oktober soll ihr kleiner Sohn zur Welt kommen! Die YouTuberin und ihr Schatz Julian (25) stecken aktuell in den letzten Vorbereitungen für ihren Familienzuwachs. Die Fans der Beauty dürfen dabei fast jeden Schritt in ihren veröffentlichten Videos mitverfolgen – ihre Zuschauer plagte nun aber eine Frage: Jetzt enthüllte Bibi, ob sie ihren Yotube-Kanal nach der Geburt weiterführen wird!

Die werdende Mama postete jetzt einen Clip in ihrem YouTube-Kanal, in dem sie die brennendsten Fragen ihrer Fans beantwortete. Sicher sei die Hochschwangere sich bezüglich ihres Umgangs mit Baby und Karriere nicht, aber sie habe schon eine Vermutung: "In der Anfangszeit werden wir bestimmt eine Pause einlegen, wenn wir uns erst mal an die Situation gewöhnen müssen." Bibis Leben werde sich so sehr umstellen, wie sie es sich noch überhaupt nicht vorstellen kann.

Da sich Bibi zu den erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands zählen kann, hat sie finanziell wohl schon für ihr ganzes Leben ausgesorgt. Kürzlich knackte sie sogar die 1-Milliarde-Marke bei den Gesamtklickzahlen ihres Accounts. Ob ihre 5,2 Millionen Fans auf der Videoplattform nach der Geburt noch etwas von dem Webstar zu sehen bekommen werden, müssen sie wohl einfach abwarten.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

