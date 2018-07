Am Sonntagabend war mächtig was los auf dem Rasen in Moskau. Die beiden Finalisten der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Frankreich und Kroatien lieferten sich ein packendes Match und sorgten mit insgesamt sechs Toren für ein ungewöhnlich torreiches Finale. Während die Kicker auf dem Platz für spielerische Höhepunkte sorgten, trafen sich auf der Tribüne viele Stars und Sternchen. Eine Begegnung machte vor allem Lukas Podolski (33) überglücklich – er ließ sich mit Mick Jagger (74) ablichten.

Der Fußballer lud am Tag des Endspiels ein Foto von sich mit dem Rockstar auf seine Instagram-Seite hoch. Darauf grinsen zwar sowohl der Kölner als auch der Rolling Stones-Sänger fröhlich in die Kamera, aber Poldi scheint noch ein wenig begeisterter zu sein. Der frühere deutsche Nationalspieler strahlt auf dem Pic einfach wie ein Honigkuchenpferd. Da wird es dem Weltmeister von 2014 wohl wenig ausgemacht haben, dass der WM-Pokal nun in den Händen der Franzosen ist.

Ein bisschen knatschiger über die Finalteilnehmer dürfte dagegen der Musiker sein. Der bekennende England-Fan hätte sich sicherlich sehr darüber gefreut, wenn seine Mannschaft das Halbfinale gegen Kroatien gewonnen hätte. Doch leider schaffte es bisher nie ein von dem 74-Jährigen unterstütztes Team, den Titel zu holen.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski, ehemaliger DFB-Kicker

Laurence Griffiths/Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski bei der Fußballweltmeisterschaft 2014

Instagram / mickjagger Mick Jagger bei der WM 2014 in Rio De Janeiro

