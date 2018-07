Ice Ice Baby die zweite: Im September 2017 gab es das erste Eis bei McDonalds zu kaufen, das von niemand Geringeren als den Lochis kreiert wurde. Der "McFlurry Crazy Pop" bestand aus Vanilleeis, das mit buntem Brausegranulat verziert wurde. Ab heute soll nun ein weiteres Eis der YouTube-Zwillinge in der Fast-Food-Kette erhältlich sein – und dieses Mal suchten sich die zwei bei der Geschmackszusammenstellung Hilfe.

"Unser eigenes Eis bei McDonalds geht in die zweite Runde und Freunde, jetzt ist es euer Ding", verriet Heiko Lochmann (19) seinen Fans in einem YouTube-Video. Schließlich konnte jeder, der mitvoten wollte, aus fünf Zutaten und Toppings seine Favoriten wählen. Der neue "My McFlurry Pink Bubble" ist nun von einer süßen Melonensauce überzogen und mit pinken Bubble Gum Crisps verziert.

Zusätzlich machten die beiden ihre Fans auch via Instagram auf die Aktion aufmerksam. Und diese scheinen jetzt von der neuen Eiskreation wirklich begeistert zu sein. "Endlich ist es da", "Ich habe es mir vorhin gegönnt, es ist mega lecker" oder "Das Eis ist einfach wieder Bombe geworden", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Die Lochis bei der McDonald's Charity Gala 2017

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann mit eigenem McFlurry-Eis

Instagram / mcdonaldsde Heiko und Roman Lochmann bei McDonalds

