Sie wird die neue Queen in der Dramashow "The Crown": "Mord im Orient Express"-Star Olivia Colman (44) wird damit die Schauspielerin Claire Foy (34) ablösen, die nun ein Kind erwartet. Die Show zeigt das Leben der Queen (92) von ihrem 29. Lebensjahr bis zum heutigen Tag. Doch wie macht sich die Britin in der Rolle? Jetzt ist ein erstes Foto von Olivia in "The Crown" aufgetaucht!

Es ist ein ganz klassischer Anblick – natürlich trinkt die Britin auf dem Bild einen Tee. Die Gemeinsamkeiten zu dem berühmten Vorbild sind nicht von der Hand zu weisen: Olivias elegante Frisur ähnelt unverkennbar der der jüngeren Queen Elizabeth und auch ihr rosafarbenes Kostüm sowie die Perlenkette könnten aus dem Besitz der Regentin stammen! Die Golden-Globe-Gewinnerin soll hier die 38-jährige Version der Royal darstellen, da die kommenden Folgen im Jahr 1964 ansetzen werden.

Wie sich Olivia als Queen Elizabeth macht, können die Fans der Serie erst im kommenden Jahr bewerten. Die Dreharbeiten sollen derzeit noch laufen. Findet ihr, Olivia gibt eine gute Nachbildung ab? Stimmt ab!

Netflix Olivia Colman als Queen Elizabeth II in "The Crown" Staffel 3

Larry Ellis/Daily Express/Getty Images Quen Elizabeth II., 1966

John Phillips/Getty Images Olivia Colman bei der Premiere von "Mord im Orient Express", 2017

