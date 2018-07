Da ist jemand im absoluten Babyfieber! Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Paola Maria (24) und ihr Ehemann Sascha Koslowski bald zwei Füßchen mehr unter ihrem Dach haben werden: Das YouTube-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Seitdem hält die Bald-Mama ihr Familienabenteuer nur allzu gerne für ihre Follower fest. So auch die jüngste Shopping-Aktion – und die steigerte ihre Vorfreude auf die Ankunft ihres Sprösslings ins Unermessliche!

In ihrer Instagram-Story kam die werdende Mutter nicht aus dem Strahlen heraus. Der Grund: Sie und ihr Traummann haben sich nach einer Kutsche für ihren Knirps umgeschaut – und da ist der Groschen offenbar so richtig gefallen. "Mich mit einem Kinderwagen zu sehen, das war so superspontan und so schön. Es wirkt dann so nahe", konnte Paola ihr Glück kaum fassen.

Über eine Sache musste die zierliche Schwangere jedoch lachen: "Mir ist aufgefallen, dass ganz viele zu groß für mich sind, das sah so komisch aus", fand Paola. Wobei: Viel Stauraum bedeutet immerhin genug Platz für Kamera-Equipment – da dürfte dem einen oder anderen Familien-Vlog ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen!

Instagram / https://www.instagram.com/p/BkfB6w8gs-c/?hl=en&taken-by=alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski, Social-Media-Stars

Instagram / paola Paola Maria, Social-Media-Star

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski, Blogger

