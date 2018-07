Schluss mit kulinarischen Köstlichkeiten à la Jessica Biel (36)! Vor knapp zwei Jahren erfüllte sich die Schauspielerin und Ehefrau von Sänger Justin Timberlake (37) den lange gehegten Traum von einem zweiten Standbein in der Gastronomie. In Los Angeles eröffnete sie ihr eigenes Restaurant Au Fudge, das vor allem Familien anlocken sollte. Dieser Traum hat sich vergangenes Wochenende allerdings ausgeträumt: Ihr Speiselokal musste geschlossen werden.

Am Sonntag wurde in der Au Fudge-Küche das letzte Mal gekocht – zumindest für die breite Masse. Denn wie das Restaurant über Instagram verkündete, soll es für private Veranstaltungen weiterhin geöffnet bleiben. "Heute ist unser letzter Tag mit regulären Geschäftszeiten. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung innerhalb der letzten beiden Jahre", lauteten die Zeilen. Für alle kreativen Kinderköpfe bleibe das Au Fudge Camp ganz in der Nähe aber weiterhin geöffnet. Jungspunde im Alter von vier Monaten bis acht Jahren können sich hier in Kunst, Musik und Theater unterrichten lassen.

Ihr Herzensprojekt ist der 36-Jährigen offenbar ganz schön um die Ohren geflogen. Bereits vergangenes Jahr gestand Jessica bei Jimmy Kimmel Live: "Die Gastronomiebranche ist viel härter als erwartet. Wir verdienen einfach kein Geld." Nach und nach sollen sich außerdem immer mehr ehemalige Mitarbeiter über die unverschämten Arbeitsbedingungen im Au Fudge beschwert haben.

Charley Gallay/Getty Images for Au Fudge Jessica Biel im Au Fudge Camp

Frazer Harrison/ Getty Images Jessica Biel bei den Critics' Choice Awards 2018

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2018

