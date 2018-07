Diese Brüder sind wieder im Doppeldate-Modus! Seit Ende vergangenen Monats ist es offiziell: Nick Jonas (25) und die über zehn Jahre ältere Schauspielerin Priyanka Chopra (35) sind ein Paar. Seitdem verbringen die beiden jede freie Minute zusammen – und auch die Familien wurden gegenseitig schon längst vorgestellt. Erst kürzlich wurde das Duo dann auf einer Fahrradtour gemeinsam mit Bruder Joe Jonas (28) und seiner Verlobten Sophie Turner (22) gesichtet. Dieser Ausflug scheint dem Quartett so gut gefallen zu aben, dass sie jetzt direkt mal mit einer Date-Night in London nachlegten!

Die zwei Jonas Brothers und ihre Flammen verbrachten anlässlich des baldigen Geburtstags von Priyanka am 18. Juli einen netten Montagabend im 34 Mayfair Restaurant in der Hauptstadt Englands. Mit ihren Mädels Händchen haltend wurden die zwei verliebten Jungs in legerer Abendgarderobe von den Fotografen abgelichtet. Laut Just Jared soll es das Liebes-Grüppchen nach dem romantischen Lokalbesuch zurück ins Ritz Hotel gezogen haben.

Dem Doppel-Date beiwohnen durfte im Übrigen auch der große Bruder. Kevin Jonas übernahm allerdings wohl eher die Rolle des fünften Rads am Wagen – denn er erschien solo. Vielleicht war er aber auch der große Ratschlaggeber, schließlich führt Kevin (30) seit 2009 eine echte Vorzeige-Ehe mit seiner Frau Danielle Jonas (30). Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Töchter, Alena und Valentina.

Mike Coppola/Getty Images for People.com Nick Jonas und Priyanka Chopra bei einer Gala in New York City 2017

Christopher Peterson/Splash News Joe Jonas und Sophie Turner

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas mit ihren zwei Töchtern

