Sie wagte einen kompletten Neuanfang – und das ohne ihre bessere Hälfte! Seit Anfang 2016 ist Nathalie Volk (21) offiziell mit dem 40 Jahre älteren Medienunternehmer Frank Otto (61) zusammen. Der Altersunterschied scheint dem ungleichen Paar bisher nicht das Geringste anhaben zu können, dafür sehen sie sich nun mit einem viel größeren Hindernis konfrontiert: Nathalie und ihr Frank führen jetzt eine Fernbeziehung!

Wie die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2014 gegenüber Bild ausplauderte, sei sie bereits Anfang des Jahres an die Westküste der USA gezogen. Dort arbeitet Nathalie jedoch nicht als Model, sondern ist nun Studentin! "Ich kann hier ein ganz normales Leben führen", plauderte sie aus. An welcher Uni sie eingeschrieben ist und welches Fach sie für sich auserkoren hat, behielt das Charaktergesicht zwar für sich, gab aber einen vielsagenden Hinweis: "Ich stehe sehr viel auf der Bühne."

Mit dem Tapetenwechsel alleine war es aber noch längst nicht getan, auch eine kleine Typverwandlung musste her: Nathalies bisher braune Mähne erstrahlt jetzt in kühlem Blond. Gibt es da bald auch einen neuen Beziehungsstatus? Vorerst nicht! Wie die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin beteuerte, sehen sie und ihr Verlobter sich so oft wie möglich: "Mit Frank sind meine Nächte nicht so einsam."

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk und Frank Otto, Model und Unternehmer

SWR/Baschi Bender Nathalie Volk und Frank Otto im SWR-Studio

nathalievolk/Instagram Nathalie Volk, Juli 2018

