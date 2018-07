Vor rund einem Jahr wurde die Musikwelt bitter erschüttert: Am 20. Juli 2017 nahm sich Linkin Park-Frontmann Chester Bennington (✝41) das Leben. Der Tod des Sängers ließ nicht nur seine Familie und Bandkollegen erschüttert zurück, sondern sorgte auch bei seinen Fans für eine Welle der tiefen Bestürzung. Genau die halten das Erbe des Rockers auch heute noch in Ehren: Pünktlich zu Chesters erstem Todestag sollen zahlreiche Gedenkveranstaltungen stattfinden!

Darauf machte nun Chesters Ehefrau Talina via Twitter aufmerksam. "Der erste Todestag steht kurz bevor und es sind so viele wunderschöne Veranstaltungen auf der ganzen Welt geplant, alle in Erinnerung an Chester", schrieb sie zu einer entsprechenden Liste mit allen Daten und Orten. Des sechsfachen Vaters soll dementsprechend nicht nur in Amerika, Deutschland und England gedacht werden, sondern unter anderem auch in Indonesien und Neuseeland.

Wie schwer der anstehende Tag für Talina sein muss, können ihre Follower nur erahnen. Dass die dreifache Mutter – Chester hatte noch drei Kinder aus früheren Beziehungen – in dieser schweren Zeit nicht alleine ist, machen ihr aber zahlreiche Kommentare unter ihrem Post klar. "Wir sind bei dir, wenn wir dir irgendwie helfen können, melde dich einfach" und "Wir werden den Tag gemeinsam durchstehen", lauten nur zwei der unzähligen User-Reaktionen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images / Jason Merritt/TERM Linkin Park bei den American Music Awards 2012

Twitter / TalindaB Talinda, Chester Bennington und ihre drei Kinder

Getty Images / Gareth Cattermole Talinda Ann Bentley und Chester Bennington bei den Kerrang! Awards 2009



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de