In diesem Jahr versucht Brian Dwyer (27) bei Die Bachelorette, als einer von 20 Singlemännern das Herz von Rosenlady Nadine Klein (32) für sich zu gewinnen. Schon vor Sendestart sorgt vor allem der Look des gelernten Malers und Lackierers bei den Showfans für Gesprächsstoff. Der Grund: Der Hobbyfußballer erinnert optisch schwer (!) an Bachelorette-Sieger Patrick Cuninka (28). Verwandt sind die zwei bayrischen Buben zwar nicht, dafür aber ziemlich beste Freunde.

Nicht nur die Fans, sondern auch Patricks Ex-Freundin Denise Kappès (28) findet, dass Brian dem Münchner wie aus dem Gesicht geschnitten sieht. Neben der Frisur, dem Bart, der Augenfarbe und der Liebe zu Tattoos haben der ehemalige und der diesjährige Kuppelshow-Kandidat auch einen ähnlichen Style. Doch die beiden Männer verbindet mehr als nur derselbe Modegeschmack: "Wir kennen uns seit über zehn Jahren", gibt Patrick jetzt auf Instagram preis.

Brian ist im Übrigen nicht der einzige Flirtformat-Kandidat der diesjährigen Staffel, der mit einem ehemaligen Teilnehmer befreundet ist. Auch Maxim Sachraj (29) hat mit Rosenbruder Sebastian Fobe (33) einen Bachelorette-Buddy in seinem Freundeskreis. Ratschläge für seine Teilnahme habe sich das Male-Model vom 1,94 Meter großen Personal Trainer aus Hannover im Vorfeld allerdings keine geholt. "Maxim braucht keine Tipps von mir. Der Junge ist alt genug. Der ist nicht auf den Kopf gefallen. Ein schlauer Typ. Der macht das schon", erklärte Sebi im Promiflash-Interview.

MG RTL D Brian und Bachelorette Nadine

Anzeige

Instagram / patrick_cuninka Patrick Cuninka, deutscher Reality-TV-Kandidat

Anzeige

Melanie Thiele Maxim Sachraj und Sebastian Fobe, "Die Bachelorette"-Kandidaten von 2018 und 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de