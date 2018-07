Bibi Heinicke (25) hat offenbar einen ganz speziellen Geschmack! Die werdende Mama und ihr Liebster Julian Claßen (25) haben endlich den passenden Namen für ihren Sohnemann gefunden. Doch die Wahl der Webstars scheint so außergewöhnlich zu sein, dass sie sich die Eintragungsfähigkeit sogar mit einem Gutachten bestätigen lassen mussten. "Wir wollten einfach ganz sicher sein, weil es jetzt nicht der gängigste Name ist und ich den jetzt ehrlich gesagt, noch nicht so oft – eigentlich noch nie – gehört habe in Deutschland. Daher wollten wir uns einfach ganz sicher sein, dass es keine Probleme macht", verrät die Social-Media-Queen in einem YouTube-Video.

