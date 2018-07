Da ist der kleine Mann: Bibi Heinicke (25) und Julian Claßens (25) Leben hat sich in den letzten Monaten komplett verändert. Der YouTube-Star verriet seinen Fans erst kürzlich die süßen Baby-News: Sie und ihr Schatz erwarten einen Jungen. Seitdem hält die Vloggerin ihre Community ständig auf dem Laufenden und teilt immer wieder Schwanger-Updates auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun nahm die Blondine ihre Follower mit auf eine kleine Zeitreise, und zwar zu einer ihrer ersten Ultraschalluntersuchungen. Darauf zu sehen: ein Bild von Bibis ungeborenem Baby!

Via Instagram teilte die 25-Jährige nun ein Bild von sich bei der Untersuchung ihres Kindes. Auf dem Monitor neben ihr sieht man ganz deutlich Bibis ungeborenen Sohn, als er noch ganz winzig war. "Das war einer unserer allerersten Ultraschalltermine beim Frauenarzt und das ist schon fast ein halbes Jahr her", beginnt der Internetstar seinen Post. Auch heute kann Bibi ihr kleines Wunder in ihrem Bauch noch nicht so ganz realisieren: "Es bleiben jetzt noch gute zwei Monate bis zur Geburt und ich würde am liebsten über nichts anderes mehr nachdenken und reden."

Erst vor einigen Tagen gaben die Netz-Beauty und ihr Julian eine weitere große Neuigkeit bekannt: Die beiden Turteltauben werden heiraten. Der 25-Jährige machte seiner Bibi einen tollen Antrag mit einem riesigen Strauß Rosen. "Ich bin noch von allem so überwältigt und überglücklich. Damit hätte ich einfach niemals gerechnet", fasst die werdende Mama ihre Gefühle in einem Insta-Post zusammen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke bei der Ultraschalluntersuchung

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke in der 27. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de