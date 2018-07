Ist eine Schwangerschaft der Grund für die Blitz-Verlobung von Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21)? Erst vor wenigen Tagen gab der "Sorry"-Sänger bekannt, seiner On-Off-Freundin einen Ring an den Finger gesteckt zu haben. Zuletzt hatte ein Insider verkündet, dass das Paar bis zur Hochzeit enthaltsam leben wolle. Doch nun meldet sich eine andere Quelle – und behauptet, dass Hailey längst ein Baby vom Biebs erwartet!

Eine anonyme Quelle offenbarte der US-amerikanischen In Touch, dass das 21-jährige Topmodel längst in freudiger Erwartung sei und damit auch gar nicht gerechnet hatte: "Es war eine unerwartete Überraschung", erklärte der Insider. Demnach wollen die beiden so schnell wie möglich, am besten noch vor der Geburt, heiraten. "Justin kann es nicht erwarten, Papa zu sein! Familie bedeutet ihm alles", berichtete der Informant weiter.

Noch hat sich keiner der beiden zu den Nachwuchsgerüchten geäußert. Paparazzi-Pics der letzten Tage zeigen aber, dass an Haileys Bauch noch keine wirkliche Wölbung zu erkennen ist. Falls die Nichte von Alec Baldwin (60) also wirklich in anderen Umständen ist, dürfte ihre Schwangerschaft noch nicht sehr weit vorangeschritten sein.

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber

Instagram/justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

