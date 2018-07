Er hat seinen Teenie-Wunsch tatsächlich verwirklichen können! Riccardo Simonetti gehört zu den bekanntesten Social-Media-Stars seiner Zeit. Der langhaarige Blogger posiert für Magazine, hat seine eigene Show, ist auf nahezu jedem roten Teppich anzutreffen und zu seinem Freundeskreis gehören große Namen. Demnächst wird der Modeliebhaber bei Promi Shopping Queen zu sehen sein, wo er offenbart: Genauso habe er sich sein Leben immer ausgemalt!

Am 22. Juli werden Riccardo, Lilly Becker (42) und Shermine Shahrivar (35) in der Einkaufsshow gegeneinander antreten. Eine besonders süße Szene des Sonnyboys wird aber bereits in einer Preview öffentlich. "Früher habe ich mich immer in Zeitschriften zwischen meine Idole geklebt, damit ich mir besser vorstellen kann, wie ich mein Leben mal haben möchte" – eine dieser Ikonen: Pop-Prinzessin Britney Spears (36)! Sie habe den Fashionfreak immer dazu ermutigt, er selbst zu sein.

Genau das wolle das mittlerweile selbst berühmte Kameragesicht jetzt wiederum an seine eigenen Fans weitergeben: "Ich möchte Menschen den Glauben an sich selbst geben." Ob Riccardo mit seiner sentimentalen Seite wohl auch bei seinen Shopping-Konkurrentinnen punkten kann?

