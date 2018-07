Es hat nicht nur vor der Kamera ordentlich geknistert: Auch Backstage haben sich diese beiden Mamma Mia-Stars so richtig ineinander verliebt! Bei romantischen Szenen für ihren ersten Film im Jahr 2008 traf Amors Pfeil direkt ins Schwarze, worauf sie drei Jahre lang ein Paar waren und jetzt zur Mamma Mia-Fortsetzung erstmals wieder aufeinandertrafen: Die Rede ist von Amanda Seyfried und Dominic Cooper, die im Musical-Hit das überglückliche Paar Sophie und Sky spielen!

Auch im zweiten Teil sind die Blondine und der Hottie total in love, erwarten sogar gemeinsamen Nachwuchs. Die intimen Drehmomente erinnerten besonders Dominic (40) an ihre verflossene Liebe: "Wir wussten, wir werden wieder am Set zusammenarbeiten, an einem Part, der uns sicherlich zehn Jahre zurückversetzen wird", erinnerte sich der 40-Jährige im Attitude-Interview. Er kenne Amandas (32) Familie, ihre Mutter – es sei einfach eine angenehme Atmosphäre gewesen: "Es war wirklich interessant zu sehen, wie verschieden unsere Leben gelaufen sind. [...] Es war schön, mal wieder Zeit mit ihr zu verbringen."

Während Dominic sich erst kürzlich von seiner Langzeit-Freundin Ruth Negga (36) trennte, schwebt Amanda auf Wolke sieben: Die 32-Jährige hat eine Tochter mit Ehemann Thomas Sadoski (42), der mit Blick auf die Ex-Reunion zunächst etwas eifersüchtig war. "Er dachte wohl, Dominic liebt mich so, wie er es selbst tut. Aber das ist nicht der Fall. Es ist süß. Ich finde es besser, dass er eifersüchtig ist, als wenn er total cool damit wäre", schmunzelte Amanda die vermeintlichen Revierkämpfe beim Mirror souverän weg.

Frederick M. Brown/Getty Images Amanda Seyfried und Dominic Cooper im Februar 2009

SIPA PRESS / Actionpress Dominic Cooper und Amanda Seyfried in "Mamma Mia"

Xavier Collin/IPA/Splash News Amanda Seyfried und Thomas Sadoski bei der "Gringo"-Premiere 2018

