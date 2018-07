Kündigt sich da ein zuckersüßes Geheimnis an? Im Dezember 2016 heiratete Schauspielerin Margot Robbie (28) klammheimlich ihre große Liebe Tom Ackerley (28) im australischen Coorabell. Rund eineinhalb Jahre nach ihrem großen Tag machen nun wieder einmal wilde Gerüchte um den "The Wolf of Wall Street"-Star und seinen Liebsten die Runde: Die Turteltauben sollen zum ersten Mal Nachwuchs erwarten! Wird der größte Wunsch des Paares also endlich wahr?

Die frohe Botschaft soll Margot selbst jetzt durch die Blume verraten haben. In Quentin Tarantinos (55) neuem Film "Once Upon A Time" wird die 28-Jährige die schwangere Sharon Tate (✝26) verkörpern. Ob sie mit ihrer Rolle mehr gemeinsam hat, als bisher angenommen? Ein Set-Insider verriet gegenüber Radar Online jetzt: "Jemand hat sie (Margot, Anm. d. Red.) zufällig darüber reden gehört, dass sie keine Bauchprothese brauchen wird. Sie (Margot und Tom, Anm. d. Red.) sind sehr aufgeregt aber wollen es vorerst unbedingt noch privat halten. Sie werden es bekannt geben, wenn sie sich bereit fühlen." Wird die Blondine in wenigen Monaten also wirklich Mama?

Wirklich überraschend käme die Nachricht nicht: Dass sich das Paar Kinder wünscht, ist schließlich kein Geheimnis. Was an den Gerüchten wirklich dran ist, bleibt aber abzuwarten. Bereits in der Vergangenheit hatten Fans immer wieder über eine Schwangerschaft der Beauty spekuliert – wurden Anfang des Jahres aber bitter enttäuscht, als Margot erklärte: "Ich bin nicht schwanger, nein. Alle sechs Monate scheint es neue Schwangergerüchte zu geben."

starzfly/Bauergriffin// Splash Margot Robbie und Tom Ackerley am Flughafen in Los Angeles

Ron Asadorian / Splash News Margot Robbie und ihr Ehemann Tom Ackerley am Flughafen in New York

Allison Voight / Splash News Margot Robbie bei der Premiere on "I, Tonya" in Australien

