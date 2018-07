Demi Lovato (25) macht zurzeit mit ihrem Privatleben Schlagzeilen. Viele Fans lesen aus ihrem neuen Song "Sober" (zu Deutsch: "Nüchtern"), dass die trockene Alkoholikerin einen Rückfall gehabt habe. Ausgerechnet nach dem Release dieses Tracks wurde die Sängerin an einem dazu passenden Ort gesichtet: in einem Club in Los Angeles. Daraufhin landete nicht nur ihr Partyverhalten in der Presse, die 25-Jährige wurde an dem Abend auch Händchen haltend mit Sänger G-Eazy (29) erwischt. Ob sich zwischen den beiden eine Romanze entwickelt? Der Musiker hat nun Antworten gegeben!

Paparazzi-Fotos zeigen, wie die US-Stars zu später Stunde beim Warwick-Club in Hollywood ankommen. Auf jedem einzelnen Bild halten sich die zwei fest an den Händen. Ein Liebes-Indiz? Im Entertainment Tonight-Interview während der ESPYS Awards sprach ein Reporter G-Eazy auf seine Beziehung zu dem ehemaligen Disney-Star an. Die Antwort des "Me, Myself & I"-Interpreten fiel knapp, aber eindeutig aus: "Sie ist nur eine Freundin."

Im Song "Sober" singt Demi: "An diejenigen, die mich nie verlassen haben, wir waren schon an diesem Punkt. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr nüchtern bin." Ob die Chartstürmerin mit den Zeilen lediglich ihre Vergangenheit aufarbeitet oder am Ende wirklich schwach geworden ist, bleibt weiter unklar. Gegenüber Entertainment Tonight zeigte sich ein Insider kürzlich jedoch sicher: Demi habe einen Alkohol-Ausrutscher gehabt.

Kevin Mazur/Getty Images for Philymack Demi Lovato auf ihrer "Tell Me You Love Me"-Tour

Splash News Demi Lovato in New York City

Astrid Stawiarz / Freier Fotograf / Getty Images Rapper G-Eazy

