Sie zollte ihrer Mama Carrie Fisher (✝60) mit einer Geburtstags-Tradition Tribut! Die Tochter der berühmten Star Wars-Schauspielerin, Billie Lourd, wurde am vergangenen Dienstag 26 Jahre alt. An ihrem Ehrentag feierte sie ausgelassen mit einigen Berühmtheiten wie Emma Roberts (27) und Ryan Murphy (52). Gleichzeitig ließ es sich die Jubilarin allerdings auch nicht nehmen, ihrer 2016 plötzlich verstorbenen Angehörigen zu gedenken: Mit einer kleinen Geste erinnerte sie an ein Geburtstags-Ritual ihrer Mutter!

Am Mittwoch teilte Billie ein Video des Abends auf Instagram. Darin ist sie hinter einer riesigen Geburtstagstorte zu sehen. Als ihre Freunde "Happy Birthday" für sie anstimmen, beginnt sie, zu dirigieren – und zwar aus gutem Grund, wie sie unter dem Posting erklärt: "Das hat meine Mama dabei immer gemacht. Ansonsten hat ihr das Lied immer zu lange gedauert. Und wie immer bin ich da ganz ihrer Meinung." Die Anwesenden verstanden die Anspielung offenbar und quittierten die Szene mit freudigem Gelächter.

Und auch im Netz wurde die Kalifornierin für die Aktion gefeiert. Ein Fan schrieb gerührt auf Twitter: "So süß, ich könnte weinen! Das ist ein wirklich toller Tribut auf unsere 'Space Queen' Carrie!" Die frischgebackene 26-Jährige durfte sich außerdem noch über einen anderen Liebesbeweis freuen. Ihr Freund Austen Rydell lud sie nicht nur für einen Tag nach Las Vegas ein, sondern schrieb zusätzlich auf Instagram: "Du bist die beste Partnerin und Freundin, die man sich vorstellen kann!"

Instagram / praisethelourd Billie Lourd und Carrie Fisher

Matt Winkelmeyer/GettyImages Schauspielerin Billie Lourd

Instagram / avstenrydell Austen Rydell und Billie Lourd

