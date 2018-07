Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) stecken nach ihrer überraschenden Verlobung bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen! Der Sänger machte vor Kurzem Nägel mit Köpfen und steckte seiner Liebsten schon nach einem Monat Beziehung einen riesigen Klunker an den Finger. Die Hochzeit wollen die Turteltauben allerdings nur im kleinen Rahmen feiern – gemeinsam mit ihren engsten Freunden und Verwandten. Neben Spekulationen zur exklusiven Gästeliste der beiden stellen sich Fans aber auch die Frage: Wer wird Hailey an ihrem großen Tag als Brautjungfer zur Seite stehen?

Wie das Magazin People berichtet, wird Hailey ganz sicher nicht ohne ihre Sis Alaia Baldwin vor den Altar schreiten. Immerhin war das Model bei der Hochzeit ihrer großen Schwester im vergangenen Jahr sogar Trauzeugin. Unterstützung könnte die 21-Jährige bei der Trauung allerdings auch von ihrer Cousine Ireland Baldwin (22) bekommen: Die Tochter von Alec Baldwin (60) und Kim Basinger (64) steht Hailey nicht nur besonders nahe, sondern war auch eine der ersten, die ihr zur Verlobung mit dem Biebs gratuliert haben. Haileys BFFs Kylie (20) und Kendall Jenner (22) werden derweil ebenfalls als heiße Anwärterinnen auf die Posten als Brautjungfern gehandelt.

Wer am Ende tatsächlich neben der Braut glänzen wird, bleibt abzuwarten. Bisher hat Hailey noch immer die Qual der Wahl! Eines steht für Justin und seine Verlobte allerdings schon fest: Mit dem Sex wollen die beiden angeblich bis nach der Hochzeit warten!

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Giorgio Armani Hailey und Alaia Baldwin in New York

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion Kendall Jenner und Kylie Jenner auf dem "The Age Of Influence"-Event

Anzeige

Grant Lamos IV/Getty Images Ireland und Hailey Baldwin in New York 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de