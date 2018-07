Ein Jahr ist es her, dass die Welt von Sänger Chester Bennington Abschied nehmen musste. Am 20. Juli 2017 hatte sich der Frontmann der berühmten US-amerikanischen Crossover-Band Linkin Park mit nur 41 Jahren in seiner Heimat Los Angeles das Leben genommen. An seinem ersten Todestag erinnern jetzt nicht nur seine Fans und seine Familie an den beliebten Musiker – auch seine Bandkollegen gedenken ihres Freundes. In einem emotionalen Post drücken sie den Schmerz aus, der auch 365 Tage nach dem Schicksalsschlag nicht nachgelassen hat!

Auf Instagram teilen sie ihre Gefühle mit der Öffentlichkeit: "Es ist ein Jahr vergangen, seit du gestorben bist. Was folgte, war ein surrealer Kreis aus Trauer, Herzschmerz, Verweigerung und Erkenntnis. Und trotzdem fühlt es sich immer noch so an, als ob du uns nahe bist, uns mit deiner Erinnerung und deinem Licht umgibst." Auch nach seinem Tod sei der Familienvater eine wichtige Person im Leben aller Kollegen, wie Mike Shinoda, Joe Hahn, Brad Delson, Rob Bourdon und Dave Farrell weiter ausführen: "Dein einzigartiger Geist hat auf ewig einen Abdruck in unseren Herzen hinterlassen – in unseren Witzen, unseren Freunden und unserer Zärtlichkeit. Wir werden für immer dankbar sein für die Liebe, das Leben und die kreative Leidenschaft, die du mit uns und der Welt geteilt hast."

Diese lieben Worte gehen wahrscheinlich auch Chesters Witwe Talinda Ann Bentley unter die Haut. Zum ersten Todestag ihres Mannes, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat, meldet sie sich auf ihrer Twitter-Seite. Sie verzichtet allerdings auf viele Worte und weist neben ihrem Post "R.I.P. mein Liebster" darauf hin, wie wichtig es sei, sich mit dem Thema Depression zu beschäftigen, um anderen Menschen zu helfen.

Getty Images / Jason Merritt/TERM Linkin Park bei den American Music Awards 2012

Isaac Brekken/Getty Images for CBS Radio Inc. Chester Bennington, Sänger

WENN Talinda Ann Bentley und Chester Bennington bei den Billboard Music Awards 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de