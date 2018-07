Vor nicht einmal zwei Monaten endete die dreizehnte Staffel von Germany's next Topmodel. In einem spannenden Finale konnte sich Toni (18) gegen ihre drei Final-Konkurrentinnen durchsetzen und die Castingshow gewinnen. Aber nach der Staffel ist vor der Staffel. Das weiß auch Chef-Jurorin Heidi Klum (45) – und obwohl noch viel Zeit bis zum Start einer weiteren Casting-Runde ist, startete sie jetzt schon den nächsten Aufruf: Bereits jetzt wird die GNTM-Queen 2019 gesucht!

In ihrer Instagram-Story richtete sich die Modelmama nun an ihre Fans und alle bisher unentdeckten Talente: "Hallo ihr Lieben, die neue Staffel von 'Germany's next Topmodel' steht an. Schickt ein Foto oder auch ein Video." Ganz wichtig sei natürlich der Hashtag #IchBinGermanysNextTopmodel2019. Damit sollte man sein Material am besten verlinken. "Ich guck' mir dann alles an. Bis dann, eure Heidi", schloss die Power-Blondine ihren Post ab. Innerhalb weniger Stunden nach ihrem Aufruf sammelten sich im Netz mehrere Hundert Beiträge von vielversprechenden Jungmodels. Wer von ihnen es ins endgültige Casting schafft, bleibt abzuwarten.

Doch bevor die neue Staffel über die Bildschirme flimmert, muss noch eine weitere Frage geklärt werden: Wer ersetzt Thomas Hayo? Der Mode-Experte war seit 2011 Teil der Jury und entschied sich nun dazu, das Format zu verlassen.

Florian Ebener/Getty Images Julianna, Heidi Klum und Toni im GNTM-Finale

Christopher Polk/Getty Images Heidi Klum beim einem "America's Got Talent"-Event in Pasadena

Antony Jones/Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes

