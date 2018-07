Hat hier jemand über Nacht eine Menge Spinat verdrückt? Ex-Bachelorette-Beau Michi Bauer (27) macht auf aktuellen Social-Media-Aufnahmen Cartoonfigur Popeye mächtig Konkurrenz. Denn wie der Spinat vertilgende Matrose kann das Male-Model einen ordentlichen Trizpes vorweisen. Schaut man allerdings genauer hin, scheint der muskulöse Oberarm genauso unecht zu sein, wie die Comiczeichnung Popeye selbst. Ganz offensichtlich hat der Augsburger hier zur muskelaufbaufördernde Substanz Photopshop gegriffen.

Michi hat auf Instagram ein Foto gepostet, das ihn gemeinsam mit Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (30) und Fitnessblogger Niklas Niebiossa (21) auf dem World Fitness Day in Frankfurt am Main zeigt. Auf den ersten Blick wirkt der 27-Jährige – wie auf vielen seiner Bilder – supermuskulös und gut trainiert. Besonders der linke Oberarm des TV-Stars hat ordentlich an Durchmesser gewonnen. Doch das Körperteil wurde in dieser Form nicht in der Muckibude, sondern per Mausklick aufgepumpt. Beim Vergrößern des Pics lässt sich nämlich eine leicht verunglückte Nachverbesserung feststellen: Das Gebäude im Hintergrund schlingt sich wellenförmig um den größer retuschierten Arm des ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten – ups!

Mit dem kleinen Getrickse ist Michi allerdings nicht alleine! Viele Stars und Sternchen greifen hin und wieder zu Bildbearbeitungsprogrammen: Auch Carmen Geiss (53), Verona Pooth (50), Michael Wendler (46) oder Jessica Paszka (28) haben schon mal per Photoshop nachgebessert. Total in Ordnung oder einfach nur peinlich? Was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Michael Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauers gephotoshopter Arm

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth auf den Malediven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de