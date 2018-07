Für sie sind es die schwersten Tage überhaupt. Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Oscar-Preisträger Robin Williams (✝63) das Leben genommen hat. Im August 2014 hatte man den Schauspieler leblos in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Wie tief der Schmerz auch heute noch sitzt, zeigt nun seine Tochter Zelda (28) mit einem bewegenden Instagram-Post. Kurz vor dem Geburtstag ihres Dads – und auch ihrem – hat sie besonders mit dem großen Verlust zu kämpfen.

Nur zehn Tage liegen die Geburtstage der beiden (21. und 31. Juli) auseinander – für Zelda ist jeder Juli damit eine besonders schwere Zeit voller Erinnerungen. Zu einem Bild, das sie und ihren Papa bei einem gemütlichen Dinner zeigt, schreibt die 28-Jährige: "Jeder, der einen Verlust verkraften musste, weiß, wie schmerzhaft Jubiläen sind. Erinnerungen tauchen urplötzlich auf, reißen alle anderen an sich." Wie jedes Jahr wolle sie sich daher über die kommenden Tage eine Auszeit nehmen, um sich ganz im Stillen zu erinnern – aber auch um den Ehrentag ihres Dads und vor allem ihren eigenen zu feiern. Mit den Worten "Schon mal alles Gute zum Geburtstag, Poppo. Ich vermisse dich jeden Tag, aber besonders in diesen" beendet sie ihren Post.

Auch die Fans des "Mrs. Doubtfire"-Darstellers trauern immer wieder öffentlich um ihr Idol. Für Zelda alles andere als selbstverständlich. Noch immer sei sie von den vielen Nachrichten, die sie erreichen, überwältigt. "Danke, dass ihr ihn (Robin, Anm. d. Red.) liebt. Danke, dass ihr ihn und sein Lebenswerk unterstützt. Danke, dass ihr ihn vermisst. Das tue ich auch."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / zeldawilliams Zelda Williams, Schauspielerin

Instagram / zeldawilliams Zelda und Robin Williams

sipa/wenn.com Robin Williams, Schauspieler

