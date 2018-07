Haarpracht, wechsel dich! Das scheint aktuell das Motto von Leighton Meester (32) zu sein. 2007 wurde die Schauspielerin als Upper-East-Side-Göre Blair Waldorf in Gossip Girl quasi über Nacht weltberühmt. Seit dem Serien-Aus 2012 zeigt sich Leighton privat immer wieder mit wechselnden Looks – überraschte erst im April mit einer platinblonden Mähne. Nur drei Monate später hatte die Sängerin jetzt aber scheinbar schon wieder genug von dem Barbie-Style: Leighton ist wieder ganz die Alte – und feiert ihr Comeback als Brünette!

Auf Instagram zeigt sich die Ex-Serien-BFF von Blake Lively (30) alias Serena Van der Woodsen nun wieder ganz natürlich. Mit schokobraunen Haaren blickt Leighton auf einem Schnappschuss nachdenklich in die Kamera – und begeistert mit ihrem "Back to Blair"-Style auch ihre fast fünf Millionen Follower. "Omg, es schaut so schön nach dir aus", "Du siehst unfassbar toll aus und "Endlich wieder braune Haare", lauten nur drei der zahlreichen Fan-Reaktionen.

Was viele an dem Look besonders mögen: Im Gegensatz zu ihrer Paraderolle braucht Leighton privat weder teure Designerklamotten noch Make-up, um wunderschön auszusehen. Und das dürfte der "Words I Couldn’t Say"-Interpretin absolut in die Karten spielen. In einem früheren Interview verriet sie nämlich: "Mir ist es egal, ob es von mir Millionen Fotos gibt, die mich ohne Make-up zeigen. Ich liebe es, ganz natürlich durch die Straßen zu laufen".

itsmeleighton/Instagram Leighton Meester, April 2018

Scott Gries / Staff / Getty Images Blake Lively und Leighton Meester

Dimitrios Kambouris/GettyImages Leighton Meester, Schauspielerin

