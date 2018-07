Endlich erste Ergebnisse! Nach der Geburt ihres kleinen Sohnes Tayler-Jerome hat Nadine Zucker (33) ziemlich viel abgenommen. Schließlich verlor die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bis heute ganze 85 Kilo. Die überschüssige Haut ließ sie sich kürzlich in einer Operation entfernen. Diese verlief allerdings nicht ganz so, wie Nadine es sich vorstellte: Die gebürtige Berlinerin hatte mit einigen Problemen zu kämpfen.

"Auch, wenn die Ärzte und die Klinik sich äußerste Mühe um mich gegeben haben, so gab es doch ein paar Komplikationen und natürlich auch Schmerzen!", meldete sich die 33-Jährige nach ihrem dreitägigen Krankenhausaufenthalt auf Instagram zurück. Durch die OP seien in ihrer Brust Verhärtungen entstanden, durch die sich Nadines Implantate verdreht haben und weicher geworden seien. Inzwischen wurde dies glücklicherweise behoben, wie sie verriet: "Nun wurde alles korrigiert und die Implantate durch größere und schönere Implantate ausgewechselt. Nun ist alles, wie es sein soll!"

Trotz der Komplikationen ist Nadine unglaublich zufrieden mit der Entscheidung, die sie getroffen hat. Jetzt müsse sie ihrem Körper vorerst etwas Zeit geben, um zur Ruhe zu kommen. Ihr Bauch sehe aber so flach aus, dass Nadine schon jetzt vollkommen zufrieden zu sein scheint: "Das Ergebnis ist der Hammer! Frau Doktor Mertz hat wortwörtlich ein Wunder an mir vollbracht!"

Instagram / nadine.zucker Nadine Zucker kurz nach ihrer OP 2018

Instagram / nadine.zucker Dr. med. Indra Mertz und Nadine Zucker

Instagram / nadine.zucker Nadine Zucker, Reality-TV-Star

