Hui, in diesem Promiflash-Interview wurde es plötzlich ganz schön brenzlig für Klaudia Giez (21). Zwar teilt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin so gut wie alles mit ihren Fans, ein streng geheimes Projekt plant die Wahlberlinerin aktuell allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bisher wusste man von Klaudia mit Ks Vorhaben noch nicht einmal etwas, doch dann verplapperte sie sich vor laufender Kamera!

Instagram / klaudiagiez



