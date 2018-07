Genießt Valentina Pahde (23) etwa gerade eine GZSZ-Auszeit? Seit 2015 spielt die hübsche Schauspielerin die Rolle der Architekturstudentin Sunny Richter in der Daily Soap. Als einer der Hauptcharaktere flimmert die Beauty quasi in jeder Episode über die Fernsehbildschirme, was eigentlich auch viele Drehs für sie bedeutet. In letzter Zeit scheint die 23-Jährige aber nicht wirklich oft vor der Kamera zu stehen. Stattdessen urlaubt sie unter der Sonne des Südens – und das nicht zu knapp.

Auf Valentinas Instagram-Profil wimmelt es nur so vor Urlaubsfotos: Anfang Juli entspannte sie zusammen mit ihrer GZSZ-Kollegin Chryssanthi Kavazi und dem TV-Moderator Jochen Schropp (39) auf der griechischen Insel Mykonos und postete verschiedene heiße Pics im Bikini. Vor wenigen Tagen feierte sie dann Chryssanthis Junggesellinnenabschied auf Mallorca. Momentan genießt Valentina zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne (23) die warmen Temperaturen Marbellas – Zeit für Dreharbeiten bleibt da wohl kaum. Verschwindet ihre Serienfigur also demnächst vorübergehend von der Bildfläche?

Sollte sich Sunny bald wieder für eine gewisse Zeit von ihren Freunden verabschieden, würde das zumindest den Dauerurlaub ihrer Darstellerin erklären. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass die Enkelin von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 57) ihrem Berliner Kiez den Rücken kehrt: Ziemlich genau vor einem Jahr machte die Blondine eine ziemlich schwere Zeit durch. Nach dem Drama rund um ihre Hochzeit mit Felix Lehmann (Thaddäus Meilinger, 36) musste sie mal raus aus der Stadt und entschied sich, den Jakobsweg zu laufen.

Instagram / chriss_cross Gamze Senol, Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde auf Mallorca

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und Jochen Schropp auf Mykonos

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde in Marbella

