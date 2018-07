Wie schon der erste Teil, wartet auch "Deadpool 2" nicht nur mit jeder Menge krachender Action, sondern auch mit etlichen Augenzwinker-Jokes auf. Keine Frage, die Fortsetzung des Superhelden-Hits bescherte den Fans erneut ein feuchtfröhliches Witzefeuerwerk. Wenig verwunderlich also, dass sich auch die Darsteller selbst nicht zu ernst nehmen. Josh Brolin (50), der in dem Film den zeitreisenden Mutanten Cable spielt, hat ebenfalls Humor. Via Social Media witzelte der 50-Jährige über die vermeintlichen Tücken des Älterwerdens.

Der "Guardians of the Galaxy"-Star knackte im Februar die magische 50. Mit einem neuen Instagram-Foto scherzte er über die möglichen Folgen, wenn so viele Kerzen auf der Torte brennen: "Bin begeistert, dass ich mich wieder vollgepinkelt habe", textete der Schauspieler in dem sozialen Netzwerk. Auf dem Bild ist der durchtrainierte Hollywood-Star oben ohne in Shorts zu sehen. Was auffällt: Das linke Hosenbein weist vermeintliche Urinflecken auf.

Hat sich Josh etwa eingenässt? Aber nein! Wie er aufklärte, spielte der Duschkopf draußen verrückt: "Was früher einmal ein Gartenschlauch war, hat sich nun zu einem multidirektionalen Sprinkler entwickelt." Auch seine Frau Kathryn Boyd, die mit einem Mädchen von ihm schwanger ist, nahm es mit Humor und reagierte mit: "Bin stolz auf dich", gefolgt von lachenden Emojis.

Lia Toby/WENN.com Josh Brolin, Schauspieler

Xavier Collin/Image Press/Splash Josh Brolin bei der "Hail Caesar!"-Premiere in Berlin

Rich Fury/Getty Images Josh Brolin und Kathryn Boydbei der Premiere von "Sicario 2"

