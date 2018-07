Die diesjährige Gewinnerin von Heidi Klums (45) Castingshow Germany's next Topmodel heißt Toni (18)! Die hübsche Stuttgarterin galt nicht erst kurz vor dem Finale als Favoritin. Mit ihrem grazilen Laufstil und ihrem aufgeschlossenen Charakter setzte sie sich gegen alle Konkurrentinnen durch. Aber wie sieht es jetzt, zwei Monate nach ihrem Sieg, mit ihrer Catwalk-Karriere aus? Fest steht zumindest: Für die 18-Jährige steht nicht unbedingt die Fashion-Welt im Fokus!

"Ich plane einen Umzug nach Berlin und will hier TV-Moderation, Schauspiel und Medienkommunikation studieren", verriet das Nachwuchs-Mannequin kürzlich gegenüber dem Magazin Closer. Das klingt nicht gerade so, als ob ihre Fans Toni zukünftig auf vielen Zeitschriften-Covern finden werden. Dabei müsste die Beauty ihr Metier eigentlich nicht wechseln, der Erfolg blieb nach ihrem Fernsehauftritt nicht aus: So lief sie auf insgesamt fünf Schauen im Rahmen der Berlin Fashion Week im Juli, unter anderem buchte sie auch der GNTM-Mentor Michael Michalsky (51).

Dass Toni sich nicht Hals über Kopf ins Model-Business stürzen möchte, stellte sie bereits Mitte Juni im Promiflash-Interview fest. Es stehe bei ihr eine Menge an, sie wolle sich allerdings ein wenig Zeit in ihrer Laufbahn lassen: "Ich möchte jetzt nicht alles zu hektisch hinter mich bringen, weil ich wirklich noch weiß, dass ich einen sehr langen Weg vor mir habe."

Florian Ebener / Getty Images GNTM-Siegerin Toni im Casting-Finale der Modelshow 2018

Clemens Bilan / Getty Images Michael Michalsky bei der Bulgari-Party in Berlin 2014

Instagram / toni.dreher Toni, Ex-GNTM-Kandidatin

