Das wünscht sich vermutlich jede Mutter! Daniela Katzenbergers (31) kleine Tochter Sophia (2) schaut sich so einiges bei ihr ab: Die Kleine versucht sich bereits zu schminken, geht gerne Schuhe shoppen und trägt mit Vorliebe rosa Klamotten – am besten noch im Partnerlook mit ihrer Mami. Auch Danis Haushaltsaufgaben hat sie sich jetzt abgeschaut, wie man in der Instagram-Story der Kultblondine beobachten kann. Mit einem pinken Spielzeugstaubsauger unterstützt Sophia ihre Mama beim Putzen! Natürlich ist das Gerät der Zweijährigen nicht funktionstüchtig – aber der Wille zählt!

